В Госдуме призвали улучшить психологию российских спортсменов в финалах
Первый вице-спикер Госдумы и экс-глава ОКР Александр Жуков призвал поработать над психологиями российских спортсменов в финальных играх их соревнований на Олимпиаде в Токио.
«У нас было 5 финалов командных соревнований за последние дни на этой Олимпиаде, — цитирует РБК Жукова. — Все финалы проиграны, это повод задуматься о подготовке наших спортсменов, надо подумать о причинах поражений, возможно психология проседает, надо работать над этим. Смотря на финальный матч наших гандболисток, возникало ощущение, что именно в голове стоит какая-то преграда».
В воскресенье женская сборная России по гандболу проиграла финальный матч на Олимпиаде в Токио против Франции (25:30). На прошлой Олимпиаде в Рио россиянки выиграли золотые медали. В финале команда также встречалась с француженками и одержала победу (22:19).
Ранее в командных турнирах проиграли волейболисты, баскетболисты 3 на 3, художницы, мужская сборная России по плаванию.
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https://sportrbc.ru/news/610f99219a7947c8599874d6?from=newsfeed
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