В Госдуме призвали улучшить психологию российских спортсменов в финалах

Первый вице-спикер Госдумы и экс-глава ОКР Александр Жуков призвал поработать над психологиями российских спортсменов в финальных играх их соревнований на Олимпиаде в Токио.

«У нас было 5 финалов командных соревнований за последние дни на этой Олимпиаде, — цитирует РБК Жукова. — Все финалы проиграны, это повод задуматься о подготовке наших спортсменов, надо подумать о причинах поражений, возможно психология проседает, надо работать над этим. Смотря на финальный матч наших гандболисток, возникало ощущение, что именно в голове стоит какая-то преграда».

В воскресенье женская сборная России по гандболу проиграла финальный матч на Олимпиаде в Токио против Франции (25:30). На прошлой Олимпиаде в Рио россиянки выиграли золотые медали. В финале команда также встречалась с француженками и одержала победу (22:19).

Ранее в командных турнирах проиграли волейболисты, баскетболисты 3 на 3, художницы, мужская сборная России по плаванию.

