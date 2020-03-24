В Госдуме поддержали решение МОК перенести Олимпиаду на 2021 год

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал решение организаторов перенести Олимпийские игры в Токио-2020 на лето следующего года. По его словам, в следующем году условия для Игр будут более благоприятными.

— Решение о переносе Игр правильное. Я давно об этом говорил, — начал Дегтярев. — В нынешних условиях невозможно обеспечить для всех спортсменов равные возможности отборочных соревнований, гарантировать полную безопасность жизни и здоровья спортсменов, болельщиков, подарить всем настоящий праздник спорта. Решение непростое для всего спортивного мира. У российской легкой атлетики будет больше времени на восстановление в правах, пройдут некоторые судебные разбирательства, исход которых может быть в пользу российских спортсменов.

Желаем нашим атлетам успеха в подготовке, сберечь здоровье и выйти на пике формы к Олимпиаде в 2021 году. (Андрей Сизякин)