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В Госдуме поддержали отделение Крыма от Украины на сайте Олимпиады

17:38
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отделение Крыма от Украины на карте на официальном сайте Олимпиады.

«Мы приветствуем решение МОК с отделением Крыма от Украины. Эта территория с 2014 года не является украинской. Спортсмены, проживающие там, являются гражданами Российской Федерации и должны выступать под флагом России. Это решение МОК, его должны уважать все», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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Сергей Федоров все материалы автора

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