В Госдуме поддержали использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин заявил, что поддерживает предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выбрать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на Олимпийских играх вместо гимна России.

«Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили ОКР использовать вместо гимна песню «Катюша», — цитирует «РИА Новости» Пайкина. — Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все. Она перестала принадлежать авторам — Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, «Катюша" — народное достояние».

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России. Комиссия спортсменов ОКР предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.