В Госдуме отреагировали на скандал с белорусской бегуньей Тимановской на Олимпиаде

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» скандал с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Сложный вопрос... Надо вникать в нюансы, как говорится. Но мне понятна позиция спортсменки, это не ее дистанция. Даже если случилась форс-мажорная ситуация, то нельзя в соцсетях выставлять данную информацию. Это неправильно. Я ее понимаю как человека, но не разделяю ее мнения как члена национальной команды. Тимановская поступила не как член национальной команды.

Федерация должна была обсудить со спортсменкой ситуацию и найти компромисс. Не нужно было выносить в общественность данный вопрос. Теперь же это международная проблема. А мы знаем, что у Белоруссии есть недруги, как и у России, которые обязательно зацепятся за это. Мое мнение: если Тимановскую уберут с Олимпиады, то однозначно за этим последуют санкции против Белоруссии. Последствия могут быть очень серьезные", — сказал Свищев «СЭ».

1 августа Тимановская сообщила, что ее попытались насильно вывезти в Минск из Токио. 24-летняя спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о помощи. Сейчас девушка находится в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции. 2 августа появилась информация, что Польша готова предложить гуманитарную визу девушке. В интервью «СЭ» муж бегуньи Арсений Зданевич заявил, что уехал из Белоруссии на Украину после скандала на Олимпиаде.