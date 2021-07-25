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В Госдуме отреагировали на поражения россиян в двух финалах против США на Олимпиаде

16:35
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев подвел итоги второго дня Олимпийских игр в Токио для российской команды.

Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль, проиграв в финале американке Ли Кифер (13:15), тхэквондистка Татьяна Минина уступила американке Анастасии Золотич (17:25) в весовой категории до 57 кг, Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

«Давайте честно говорить, что это неплохой результат и неплохой день. Кто не завоевал золотую медаль, то пускай не расстраиваются. Еще будут возможности ее завоевать. Все болельщики, их родственники, друзья — рады и гордятся нашими спортсменами.

Если говорить о поражениях американцам, то давайте не будем здесь искать политический конфликт. Мы проиграли соперникам по спорту, а не соперникам в политике. Американцы, наверное, были чуть более удачливыми и чуть более подготовленными. Может быть, у кого-то есть личные счеты с американцами, но это их личные дела. Сейчас есть чисто спорт», — сказал Свищев «СЭ».

В активе российской команды семь наград — одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Медальный зачет Олимпийских игр

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Данил Алешин все материалы автора

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