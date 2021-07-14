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В Госдуме назвали бредом инструкцию ОКР не обсуждать Крым на Олимпиаде в Токио

14 июля 2021, 13:17
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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался об инструкции для спортсменов от Олимпийского комитета России (ОКР), в которой прописаны правила об ответах на провокационные вопросы. О том, что такая инструкция существует, утверждают «Ведомости»

«Я считаю этот документ пережитком советского прошлого, когда людям, выезжающим за границу, составляют методичку о том, как себя надо вести, что говорить, что надевать и куда смотреть. Бред какой-то — на дворе 21-й век, все люди взрослые и самостоятельные, и мы что, будем учить наших спортсменов что говорить и как говорить? На мой взгляд, они и так вполне достаточно образованы и самостоятельны, чтобы самим принять решение что и как им говорить», — приводит «Газета.ru» слова Лебедева.

Политик отметил, что не видит опасности в том, чтобы спортсмены высказывали свою точку зрения или точку зрения страны по тем или иным вопросам.

«Например, по поводу ситуации с Крымом есть позиция государства и позиция президента. На мой взгляд, сказать: «Ой, а вы знаете, не хочу отвечать на этот вопрос», наоборот, лишний раз оставит у журналиста ненужные сомнения и вопросы о том, что может быть позиция президента и не настолько принимается в нашей стране, что спортсмены не хотят отвечать на этот вопрос? Поэтому, как я считаю, эту методичку писали руководители из советского прошлого, которые привыкли навязывать какие-то правила поведения. Пора уже уходить от этого и дать людям свободу не только в плане передвижения, но и в плане выражения своих мыслей», — заявил Лебедев.

Также депутат предположил, что иностранные журналисты вряд ли будут задавать вопросы о политике российским спортсменам.

Сегодня, 14 июля, по информации «Ведомостей» российские спортсмены якобы получили инструкцию от ОКР, в которой говорится, как обезопасить себя от провокаций в соцсетях и СМИ во время Олимпиады. В ней предупредили атлетов, что ближе к началу соревнований им будет поступать все больше запросов на комментарии и интервью, которые «могут носить провокационный характер» и ставить олимпийцев «по незнанию» в неприятное положение.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/14/n_16243544.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора

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