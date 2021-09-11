В Фонде поддержки олимпийцев рассказали о перепродаже машин после вручения

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев сообщил, что только 6 процентов полученных российскими спортсменами автомобилей за медали на Олимпийских играх потом идут на продажу.

«Многие, продавая машины, такие случаи нам известны, жертвуют деньги на благотворительность. По нашим данным — мы их постоянно собираем — о том, что олимпийцы продают машины, чаще говорят, чем это происходит на самом деле. Процент проданных автомобилей, как правило, не превышает 6% от общего количества», — цитирует «РИА Новости» Катушева.

На вопрос, не обидно ли ему, что спортсмены продают подаренные машины, представитель фонда ответил отрицательно.

«По закону о благотворительности мы не имеем права указывать, как этой помощью спортсменам распоряжаться. И потом спортсмены — это очень практичные люди», — отметил Катушев.

Напомним, что золотые медалисты Олимпиады в Токио получат автомобили BMW X5. Серебряные и бронзовые призеры получат BMW X3 различных комплектаций.

На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

На Паралимпиаде россияне стали четвертыми в общем зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми наградами.