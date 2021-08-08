В церемонии закрытия Олимпиады не смогут принять участия спортсмены из 61 страны

Спортсмены из 61 страны не смогут принять участия в церемонии закрытия Олимпиады в Токио.

«На данный момент спортсмены из 61 страны не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпийских игр», — сказал ТАСС представитель оргкомитета Игр.

Сборная России заняла 5-е место в медальном зачете Олимпиады. Это худший результат на летних ОИ в истории СССР и России.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио: время начала прямой трансляции

