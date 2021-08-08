В церемонии закрытия Олимпиады не смогут принять участия спортсмены из 61 страны
09:28
Спортсмены из 61 страны не смогут принять участия в церемонии закрытия Олимпиады в Токио.
«На данный момент спортсмены из 61 страны не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпийских игр», — сказал ТАСС представитель оргкомитета Игр.
Сборная России заняла 5-е место в медальном зачете Олимпиады. Это худший результат на летних ОИ в истории СССР и России.
Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио: время начала прямой трансляции
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