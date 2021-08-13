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Утверждены денежные вознаграждения за медали на Олимпиаде в Токио

12:09

Правительство РФ утвердило вознаграждения для медалистов Олимпийских игр в Токио, информирует пресс-служба кабмина.

За золотые награды спортсмены получат 4 миллиона рублей, за серебряные полагается вознаграждение в 2,5 миллиона, за бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие же премии получат победители и призеры предстоящих летних Паралимпийских игр.

Тренеры и специалисты также получат премии. Их объем определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

Отметим, что на зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году спортсмены получили денежные вознаграждения в том же размере.

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Роман Шишов все материалы автора

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