Усэйн Болт принял участие в церемонии открытия главного стадиона Олимпиады-2020

В Токио состоялась церемония открытия главного стадиона Олимпиады-2020. На нем пройдут состязания по легкой атлетике у олимпийцев и паралимпийцев, а также церемонии открытия и закрытия Игр.

На торжественной церемонии присутствовало порядка 60 тысяч зрителей, а также несколько знаменитостей, главной из которых стал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.