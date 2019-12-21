Усэйн Болт принял участие в церемонии открытия главного стадиона Олимпиады-2020
17:20
В Токио состоялась церемония открытия главного стадиона Олимпиады-2020. На нем пройдут состязания по легкой атлетике у олимпийцев и паралимпийцев, а также церемонии открытия и закрытия Игр.
На торжественной церемонии присутствовало порядка 60 тысяч зрителей, а также несколько знаменитостей, главной из которых стал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
The stadium for the #Tokyo2020 Olympics is open!— Olympic Channel (@olympicchannel) December 21, 2019
Take a look inside the grand opening of the new National Stadium.#RoadToTokyo #Olympics ??? pic.twitter.com/z77AZmOhSP
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