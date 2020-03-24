Умар Кремлев: «Могу только поаплодировать решению перенести Игры»

Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев положительно оценивает решение о переносе Олимпиады-2020 на следующий год.

Сегодня президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры и пришли к решению, что Олимпийские игры, намеченные на вторую половину лета в Токио, должны быть перенесены из-за распространения коронавируса и должны состояться не позднее лета 2021 года.

— Могу только поаплодировать тому, что они услышали мои рекомендации и приняли очень правильное решение, — отметил Кремлев. — Здоровье спортсменов и тренеров для нас важнее всего. Теперь у всех будут равные возможности в подготовке к Играм.

Думаю, это знак для МОК, чтобы восстановить за это время AIBA. И AIBA сама будет проводить олимпийские турниры. Рассчитываю на то, что AIBA к Олимпийским играм будет восстановлена. При принятии решения о переносе Олимпиады у МОК и местного оргкомитета не было никаких альтернатив. Единственная альтернатива — проведение турнира в России, в Сочи.

Напомним, что ранее на четвертый соревновательный день из-за угрозы распространения коронавируса была приостановлена европейская олимпийская квалификация по боксу, которая стартовала 14 марта в Лондоне.