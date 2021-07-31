Украина за девять дней Олимпиады не завоевала ни одной золотой медали в Токио

За девять соревновательных дней сборная Украины на Олимпиаде в Токио пока не смогла завоевать ни одной золотой медли.

Всего на счету команды пять бронзовых наград. Их завоевали Дарья Билодид (дзюдо), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис) и Игорь Рейзлин (фехтование). Также третье место заняла сборная Украины по стрельбе.

В общем медальном зачете сборная Украины занимает только 65-е место.

Сборная России за это время завевала 37 наград: 11 золотых медалей, 15 серебряных и 11 бронзовых. В неофициальном командном зачете российская сборная располагается на четвертом месте.

Медальный зачет Олимпийских игр