Украина за девять дней Олимпиады не завоевала ни одной золотой медали в Токио
16:15
За девять соревновательных дней сборная Украины на Олимпиаде в Токио пока не смогла завоевать ни одной золотой медли.
Всего на счету команды пять бронзовых наград. Их завоевали Дарья Билодид (дзюдо), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис) и Игорь Рейзлин (фехтование). Также третье место заняла сборная Украины по стрельбе.
В общем медальном зачете сборная Украины занимает только 65-е место.
Сборная России за это время завевала 37 наград: 11 золотых медалей, 15 серебряных и 11 бронзовых. В неофициальном командном зачете российская сборная располагается на четвертом месте.
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