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Украина за девять дней Олимпиады не завоевала ни одной золотой медали в Токио

16:15
Сборная Украины на открытии Олимпийских игр в Токио. Фото Reuters
Сборная Украины на открытии Олимпийских игр в Токио. Фото Reuters
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За девять соревновательных дней сборная Украины на Олимпиаде в Токио пока не смогла завоевать ни одной золотой медли.

Всего на счету команды пять бронзовых наград. Их завоевали Дарья Билодид (дзюдо), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис) и Игорь Рейзлин (фехтование). Также третье место заняла сборная Украины по стрельбе.

В общем медальном зачете сборная Украины занимает только 65-е место.

Сборная России за это время завевала 37 наград: 11 золотых медалей, 15 серебряных и 11 бронзовых. В неофициальном командном зачете российская сборная располагается на четвертом месте.

Медальный зачет Олимпийских игр

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/medals/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события