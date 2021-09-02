Участники Игр в Токио Лифанов и Губайдуллина выступят в пятиборье на Кубке президента РФ

Пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР) сообщила, что участники Олимпийских игр в Токио Александр Лифанов и Гульназ Губайдуллина выступят на Кубке президента РФ по современному пятиборью.

«На правах хозяина соревнований от России будут заявлены четыре спортсмена. Это Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина, Егор Громадский и Аделина Ибатуллина. Распределение по командам будет сделано тренерами позднее», — рассказал собеседник ТАСС.

Мероприятие состоится 12 сентября в Москве. В соревнованиях примут участие 24 пятиборца (12 мужчин и 12 женщин) из 11 стран, которые выступят в личных соревнованиях по олимпийской программе.