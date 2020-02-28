У Японии нет запасного плана по проведению Олимпиады-2020 в случае распространения коронавируса

Правительство Японии ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о том, чтобы при любых условиях добиться проведения летней Олимпиады в Токио в соответствии с намеченным планом, несмотря на угрозу распространения нового коронавируса. Япония уже вложила в проведение Олимпиады-2020 12 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

— Мы не собираемся изменять изначально намеченному плану, — заявил член оргкомитета Игр Эно Кацура.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что подготовка к Олимпиаде в Токио должна идти по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По его словам, МОК в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом игр работает над тем, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Международный олимпийский комитет, сказал Бах, полностью заинтересован в успехе игр, начинающихся 24 июля.

В то же время ранее член МОК Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса. Он также отметил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.