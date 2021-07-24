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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

У сборной США худший олимпийский день за 45 лет

16:10
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В первый день Олимпийских игр в Токио американские спортсмены не смогли выиграть ни одной медали. Представители США не попали в тройку призеров во всех 11 финалах. Это худший результат сборной США за последние 45 лет.

Последний безмедальный день случился у североамериканцев в день закрытия Игр в Монреале, когда проводился всего один финал — в конном спорте. В XXI веке американца в шестой раз обошлись без золота. Ранее команда США дважды беспобедно завершала день в Афинах, по разу — в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Случаи на последних 12 Олимпиадах, когда сборная США не выиграла золотых медалей за игровой день

Год

Город

День

Комплекты

Медали США

З

С

Б

Всего

1976

Монреаль

6-й

11

0

1

1

2

1976

Монреаль

9-й

10

0

2

3

5

1976

Монреаль

11-й

11

0

1

1

2

1976

Монреаль

15-й

1

0

0

0

0

1988

Сеул

1-й

5

0

1

1

2

1992

Барселона

15-й

10

0

0

3

3

1996

Атланта

1-й

10

0

3

1

4

2004

Афины

2-й

12

0

1

2

3

2004

Афины

12-й

18

0

1

3

4

2008

Пекин

12-й

11

0

1

3

4

2012

Лондон

6-й

18

0

1

4

5

2016

Рио-де-Жанейро

10-й

17

0

2

4

6

2020

Токио

1-й

11

0

0

0

0

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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