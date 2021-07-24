У сборной США худший олимпийский день за 45 лет
В первый день Олимпийских игр в Токио американские спортсмены не смогли выиграть ни одной медали. Представители США не попали в тройку призеров во всех 11 финалах. Это худший результат сборной США за последние 45 лет.
Последний безмедальный день случился у североамериканцев в день закрытия Игр в Монреале, когда проводился всего один финал — в конном спорте. В XXI веке американца в шестой раз обошлись без золота. Ранее команда США дважды беспобедно завершала день в Афинах, по разу — в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Случаи на последних 12 Олимпиадах, когда сборная США не выиграла золотых медалей за игровой день
|
Год
|
Город
|
День
|
Комплекты
|
Медали США
|
|
|
|
|
|
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1976
|
Монреаль
|
6-й
|
11
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1976
|
Монреаль
|
9-й
|
10
|
0
|
2
|
3
|
5
|
1976
|
Монреаль
|
11-й
|
11
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1976
|
Монреаль
|
15-й
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1988
|
Сеул
|
1-й
|
5
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1992
|
Барселона
|
15-й
|
10
|
0
|
0
|
3
|
3
|
1996
|
Атланта
|
1-й
|
10
|
0
|
3
|
1
|
4
|
2004
|
Афины
|
2-й
|
12
|
0
|
1
|
2
|
3
|
2004
|
Афины
|
12-й
|
18
|
0
|
1
|
3
|
4
|
2008
|
Пекин
|
12-й
|
11
|
0
|
1
|
3
|
4
|
2012
|
Лондон
|
6-й
|
18
|
0
|
1
|
4
|
5
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
10-й
|
17
|
0
|
2
|
4
|
6
|
2020
|
Токио
|
1-й
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
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