У сборной США худший олимпийский день за 45 лет

В первый день Олимпийских игр в Токио американские спортсмены не смогли выиграть ни одной медали. Представители США не попали в тройку призеров во всех 11 финалах. Это худший результат сборной США за последние 45 лет.

Последний безмедальный день случился у североамериканцев в день закрытия Игр в Монреале, когда проводился всего один финал — в конном спорте. В XXI веке американца в шестой раз обошлись без золота. Ранее команда США дважды беспобедно завершала день в Афинах, по разу — в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Случаи на последних 12 Олимпиадах, когда сборная США не выиграла золотых медалей за игровой день