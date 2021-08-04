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У побережья Японии землетрясение. В Токио чувствовались небольшие толчки

00:16
Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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У побережья префектуры Ибараки на глубине 30-40 км произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.

Как передает корреспондент «СЭ», в столице Олимпийских игр Токио чувствовались небольшие толчки между 05:30 и 06:00 утра по местному времени. Как сообщают японские информационные ресурсы о сейсмологии, угрозы цунами нет. В Токио обстановка спокойная.

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Илья Андреев все материалы автора

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