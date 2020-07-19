Треть опрошенных в Японии выступили против проведения Олимпиады в Токио

Японское агентство Kyodo News провело опрос на тему проведения Олимпиады-2020 в Токио.

23,9 процентов опрошенных выступают за проведение Олимпийских игр в Токио. 36,4 процентов считают, что Олимпиаду небходимо снова перенести, так как через год ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

33,7 процентов высказались за отмены Олимпиады — по их мнению правительство Японии должно потратить больше средств на борьбу с коронавирусом, а не спортивные мероприятия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на эти же даты в 2021 году.