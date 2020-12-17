Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал «СЭ» решение арбитражного суда Лозанны запретить российским спортсменам выступать под своим флагом до 2022.

Данные ограничения коснутся Олимпиады-2021 в Токио и чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

— Новость очень плохая. Катастрофа, я бы сказал. Мне иногда кажется, что надо на все положить, — заявил Трефилов «СЭ». На Олимпиаду надо ехать и побеждать. Это единственный выход. Мне интересно, у них самих никаких сбоев не бывает? Ставят вместо женщин мужиков и все нормально. Не понимаю мотивации.

— Допинг.

— Допинг уже тянется очень много. Наши юристы должны как-то проработать этот вопрос. Мы защищаемся, а это не дает никаких результатов. Вечные вопли «Допинг, допинг, допинг». Ну бывает, один дурак съел что-то, почему теперь всю страну за это лишать флага?

Сколько можно уже? До какой степени надо обнаглеть? Возьмем ту же Америку. Там все чистые, что ли? Наезжают постоянно. Нам надо просто быть сильными. И побеждать. Мое мнение только одно — надо чистить зубы и доказывать, что мы самые сильные. Приборзели уже совсем.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

(Константин Колмаков)