Трамп поддержал идею переноса Олимпиады-2020

Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter поддержал решение МОК перенести Олимпиаду-2020 на 2021 год.

— Поздравляю премьер-министра Японии Абе и МОК с их очень мудрым решением провести Олимпиаду в 2021 году, — написал Трамп в Twitter. — Эти Игры непременно станут успешными, и я с нетерпением жду, когда побуду туда.

Congratulations to Prime Minister Abe of Japan, and the IOC, on their very wise decision to present the Olympics in 2021. It will be a great success, and I look forward to being there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2020

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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