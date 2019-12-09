Тони Эстанге: «Я за то, чтобы «чистые» спортсмены из России получили шанс доказать свою невиновность»

Президент оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, член МОК Тони Эстанге прокомментировал решение исполкома ВАДА относительно России. ВАДА ввело против российского спорта санкции на четыре года.

— Я считаю, что это довольно последовательная политика, я поддерживаю эту линию. Эта ситуация продолжается очень долго, — цитирует AFP Эстанге. — Нам нужно разобраться в этом и ввести санкции, которые соответствуют последней информации о подделке данных в базе лаборатории. Хотя у России был второй шанс после скандала в Рио-де-Жанейро.

Кто-то хочет более жестких санкций? Я думаю, что все сейчас вполне логично и адекватно тому, что было сделано. Я всегда был против коллективного исключения всех спортсменов в стране. Я уверен, что «чистые» спортсмены есть и в России. Я за то, чтобы позволить этим спортсменам доказать свою невиновность. У них должна быть возможность участвовать в Играх. Потому что никто не может отобрать у них это право. Мы должны защищать «чистых» спортсменов.

В то же время я считаю, что усиление санкций для российской системы идет в верном направлении. Потому что я не вижу сейчас эффективной работы российской антидопинговой системы вместе с мировой. К тому же ВАДА может немного изменить санкции в отношении этой системы.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн