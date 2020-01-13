Томас Мюллер: «Олимпиада? Никогда не говори никогда»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о том, как он относится к возможному участию в Олимпиаде-2020 в Токио. Футболист дал понять, что не исключает такой возможности.

— Давайте я скажу так: никогда не говори никогда, — сказал Мюллер в интервью T-Mobile. — Но Олимпиада не играет роль в моих планах. Я приму любой вариант.

Ранее немецкое издание Kicker сообщило, что главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц планирует включить Мюллера в состав олимпийской команды на Игры 2020 года в Токио.

На олимпийском мужском футбольном турнире выступают молодежные сборные. При этом каждая команда имеет право включить в заявку до трех игроков вне возрастного лимита.

Чтобы привлечь каждого из игроков, потребуется согласие клубов. Олимпиада не входит в международный календарь ФИФА, и клубы не обязаны отпускать футболистов на нее.