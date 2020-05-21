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Томас Бах: «Вариант проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей не рассматривается»

11:50
Томас Бах. Фото Reuters
Томас Бах. Фото Reuters
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация не намерена проводить летнюю Олимпиаду в Токио без зрителей. В конце марта Игры в Японии, которые должны были пройти летом 2020 года, перенесли из-за пандемии коронавируса. Планируется, что Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

— Игры без зрителей — не то, чего мы хотим, — приводит BBC слова Баха. — Олимпийский дух состоит в единстве болельщиков. Именно это делает Олимпиаду такой уникальной, ведь болельщики со всего мира находятся на олимпийском стадионе вместе. Мы должны объединять болельщиков.

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