Томас Бах: «Перенос Олимпиады обойдется МОК в несколько сотен миллионов долларов»

Президент МОК Томас Бах рассказал, сколько дополнительных расходов понесет организация в связи с переносом Олимпиады-2020.

Ранее стало известно, что Игры в Токио перенесены на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа из-за пандемии коронавируса.

— Для МОК это означает дополнительные расходы — несколько сотен миллионов долларов, можно это утверждать, — приводит слова Баха Welt. — В таких напряженных ситуациях ты как ответственное лицо не можешь принимать решения, основываясь на инстинкте.

Чтобы опровергнуть все конспирологические теории, нужно сказать, что МОК был застрахован на случай отмены Олимпиады, но не на перенос. Для переноса необходимо одобрение оргкомитета, которому придется работать еще год, а правительство должно хотеть продолжить подготовку.

Если учесть, что перенос Игр был поддержан всеми 206 национальными олимпийскими комитетами, всеми федерациями по летним видам спорта, всеми членами МОК и представителями спортсменов, то ситуация становится довольно понятной. Нам потребовалось всего три дня, чтобы договориться о переносе, и еще шесть дней, чтобы объявить новую дату. Это говорит само за себя