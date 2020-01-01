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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Томас Бах: «Олимпиада не должна быть местом продвижения политических целей»

17:00

Президент МОК Томас Бах призвал не использовать Олимпийские игры в политических целях.

— Олимпийские игры всегда были местом для спортсменов и их выступлений, — цитирует пресс-служба МОК Баха. — Они не должны служить местом продвижения политических целей. Мы выступаем против политизирования спорта, потому что должны выполнять миссию по объединению мира в здоровой конкуренции. Поилитизация спорта не приводит ни какому результату и лишь усугубляет различия.

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