Томас Бах: «Олимпиада не должна быть местом продвижения политических целей»

Президент МОК Томас Бах призвал не использовать Олимпийские игры в политических целях.

— Олимпийские игры всегда были местом для спортсменов и их выступлений, — цитирует пресс-служба МОК Баха. — Они не должны служить местом продвижения политических целей. Мы выступаем против политизирования спорта, потому что должны выполнять миссию по объединению мира в здоровой конкуренции. Поилитизация спорта не приводит ни какому результату и лишь усугубляет различия.