Томас Бах: «Наш главный приоритет: здоровье всех, кто вовлечен в подготовку к Олимпийским играм»

Президент Международного олимпийского комитете Томас Бах объяснил, почему пока не собирается отменять или переносить Олимпиаду-2020 в Токио из-за мировой пандемии коронавируса.

— Наш главный приоритет: здоровье всех тех, кто вовлечен в подготовку к Олимпийским играм, — приводит слова Баха официальный сайт МОК. — Предприняты все необходимые меры безопасности. Мы заботимся о безопасности и интересах спортсменов, тренером и членов их команд. Это девиз олимпийского сообщества: мы поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Это единство и делает нас столь сильными.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом Олимпиада-2020 может быть перенесена. Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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