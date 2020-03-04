Томас Бах: «На встрече исполкома не было ни слова об отмене или переносе Олимпиады»

Глава МОК Томас Бах сообщил, что на заседании исполкома организации не говорили о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса. По его словам, создана специальная группы реагирования, которая постоянно работает в осношении этой проблемы.

— На встрече исполкома не было ни слова об отмене или переносе Игр, — сказал Бах на брифинге МОК. -Мы создали совместную группу реагирования и проводим ее регулярные встречи. Мы не строим теоретических рассуждний по поводу будущих событий.

Не хотел бы подливать масла в огонь теоретическими рассуждениями. Перед нами возникают некоторые проблемы, но мы настроены на работу.