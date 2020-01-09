Томас Бах: «Любые виды бойкота противоречат миссии Олимпийских игр»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что история политических бойкотов Олимпийских игр говорит об их бессмысленности.

— Мой посыл политикам всегда заключается в том, что миссия Олимпийских игр — объединять, а не разъединять, — цитирует ТАСС Баха. — Эти соревнования несут мир, поэтому любые виды бойкота, вне зависимости от причин, противоречат миссии Олимпийских игр. Так что я прошу их (политиков) уважать эту миссию. Мы же должны соблюдать политический нейтралитет, иначе будем причастны к процессу разъединения.

Все бойкоты, с которыми мы сталкивались, например на Играх в Москве и в Лос-Анджелесе, не дали никакого эффекта. Бойкот московской Олимпиады 1980 года не изменил ситуацию в Афганистане. Бойкот Лос-Анджелеса в 1984-м в политическом смысле ничего не изменил в США и их политике.

Ряд российских политиков призвал бойкотировать Олимпиаду 2020 года, если российские спортсмены не смогут там выступить под флагом страны в связи с возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).