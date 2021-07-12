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Токийский отель извинился перед гостями Олимпиады за «дискриминацию в лифтах»

08:12
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Отель в центре Токио подвергся жесткой критике в СМИ после того, как из-за пандемии попытался разделить потоки постояльцев из Японии и зарубежных гостей Олимпиады.

На одних лифтах в гостинице появились надписи «только для японцев», а на других — «только для иностранцев», что вызвало у людей крайне негативные ассоциации со временами расовой и социальной сегрегации.

По словам руководства гостиницы, которые цитирует агентство Kyodo, «разделение потоков» было основана на антиковидном регламенте МОК. Однако на фоне обвинений в дискриминации отелю пришлось извиняться и отменять чрезмерные меры в отношении иностранцев, которые уже успели пройти жесткий контроль на инфекцию после прилета в Японию и продолжают регулярно сдавать тесты на коронавирус.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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