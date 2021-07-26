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Тайфун «Непартак» движется в сторону Токио

06:53
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Национальное метеорологическое управление Японии сообщает, что в сторону Токио движется тайфун «Непартак», образовавшийся в Тихом океане.

По данным издания NHK, тропический шторм накроет столицу во вторник или среду. На данный момент скорость порывов ветра достигает 25 м/с.

«Непартак» стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. Синоптики призывают соблюдать меры осторожности, так как тайфун может вызывать очень тяжелые погодные условия.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля до 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/312510/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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