Тарасова предложила альтернативу песне «Катюша» для выступления на Олимпиаде
15:52
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила свою альтернативу гимну России на Олимпиаде в Токио.
«Я бы еще рассмотрела Глинку, первый концерт Чайковского. «Катюша» — подходящая песня, но на Олимпийские игры я бы взяла не песню, а произведение классического плана», — сказала Тарасова.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.
(Константин Колмаков)
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