Тарасова предложила альтернативу песне «Катюша» для выступления на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила свою альтернативу гимну России на Олимпиаде в Токио.

«Я бы еще рассмотрела Глинку, первый концерт Чайковского. «Катюша» — подходящая песня, но на Олимпийские игры я бы взяла не песню, а произведение классического плана», — сказала Тарасова.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

(Константин Колмаков)