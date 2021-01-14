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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Тарасова предложила альтернативу песне «Катюша» для выступления на Олимпиаде

15:52
Татьяна Тарасова. Фото "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото "СЭ"
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила свою альтернативу гимну России на Олимпиаде в Токио.

«Я бы еще рассмотрела Глинку, первый концерт Чайковского. «Катюша» — подходящая песня, но на Олимпийские игры я бы взяла не песню, а произведение классического плана», — сказала Тарасова.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

(Константин Колмаков)

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