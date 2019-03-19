Такэда покинул пост главы НОК Японии после обвинений в коррупции

Цунекадзу Такэда подал в отставку с поста президента Национального олимпийского комитета (НОК) Японии после обвинений в коррупции, сообщает агентство Kyodo. Также он лишился своего поста в Международном олимпийском комитете (МОК).

Отмечается, что несмотря на обвинения, 71-летний Такэда намерен доказать свою невиновность в ближайшее время. Возможными преемниками на пост главы НОК считаются олимпийской чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита и Козо Тасима.

Напомним, французская газета Le Monde сообщила, что победа Токио на выборах столицы Олимпиады-2020 в 2013 году стала возможной благодаря тайным банковским операциям. В результате взятки в размере 2 миллиона долларов, за котлорую ответственен Такэда, удалось выиграть голоса африканских представителей.