Свищев уверен, что КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио не из-за коронавируса

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на отказ КНДР ехать на летние Олимпийские игры в Токио. О решении корейского олимпийского комитета сообщило агентство Yonhap.

«Справедливости ради, надо сказать, что отказ КНДР ехать на Олимпиаду вряд ли связан с коронавирусом, — сказал Свищев «СЭ». — Меры, которые принимает оргкомитет в Токио, позволяют безопасно ездить по миру и участвовать в соревнованиях. Другой вопрос в политической и экономической ситуации в Корее. Заявлять о бойкоте громко, они бы не рискнули, но причина кроется не в коронавирусе».

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести Олимпиаду без иностранных зрителей.

(Константин Колмаков)