Светлана Журова: «Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом»

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) абсолютно правильным решением и полагает, что у России хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде.

— Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права, — цитирует Журову ТАСС. — Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом.

Важно также, чтобы процесс не затягивался. У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы выиграть суд.