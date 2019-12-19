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Допинг

Светлана Журова: «Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом»

15:45
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Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) абсолютно правильным решением и полагает, что у России хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде.

— Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права, — цитирует Журову ТАСС. — Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом.

Важно также, чтобы процесс не затягивался. У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы выиграть суд.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7382389

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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