Станислав Поздняков: «Сделаем все, чтобы россияне выступили под флагом РФ на Олимпиаде»
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что приложит максимум усилий, чтобы российские спортсмены выступали под флагом своей страны на Олимпиаде-2020 в Токио. Исполком ВАДА принял решение ввести против России санкции на четыре года.
— Мы сделаем все возможное, чтобы на играх в Токио наши спортсмены выступали под российским триколором, — заявил Поздняков. (Алена Гребенькова)
9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.
Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.
Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.