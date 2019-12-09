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Допинг

Станислав Поздняков: «Сделаем все, чтобы россияне выступили под флагом РФ на Олимпиаде»

19:03
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что приложит максимум усилий, чтобы российские спортсмены выступали под флагом своей страны на Олимпиаде-2020 в Токио. Исполком ВАДА принял решение ввести против России санкции на четыре года.

— Мы сделаем все возможное, чтобы на играх в Токио наши спортсмены выступали под российским триколором, — заявил Поздняков. (Алена Гребенькова)

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

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