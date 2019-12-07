Станислав Поздняков: «Россияне на Олимпиаде выступают от ОКР, на нем нет санкций»

Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Токио как представители Олимпийского комитета России, который не попадает под санкции ВАДА. Об этом он объявил по итогам олимпийского саммита.

— На что я обратил особое внимание — российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация, — цитирует ТАСС Позднякова. — Российские атлеты — самые тестируемые в этой истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал на четыре года отстранить от международных турниров всех россиян, кто так или иначе причастен к докладу Ричарда Макларена, а также запретить России на этот период выступать под своим флагом