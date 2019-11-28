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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Станислав Поздняков: «Речи о лишении флага и гимна не идет»

28 ноября 2019, 13:44
28 ноября. Москва. Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 ноября. Москва. Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ОКР Станислав Поздняков не считает, что сборная России может быть лишена флага и гимна на Олимпийских играх.

На&nbsp;Олимпиаде-2018 Евгения Медведева, Алина Загитова и&nbsp;все остальные россияне выступали в&nbsp;нейтральной форме серого цвета без национальных атрибутов.Каким будет нейтральный статус для России? Что можно, а что нельзя

— Речи о нейтральном флаге быть не может, — сказал глава ОКР, отвечая на вопрос о том, как в организации отнесутся к возможному выступлению в Токио-2020 в нейтральном статусе. — В Олимпийской хартии есть пункты, которые говорят о флаге, гимне и других атрибутах. Советую почитать их всем, кто сейчас поднимает панику.

В Пхенчхане выступали олимпийские атлеты из России, поскольку получил временное отстранение Олимпийский комитет России. Сейчас ОКР является полноправным членом МОК.

Как отношусь к заявлениям ВАДА и возможным санкциям? Пока сложно об этом говорить, потому что нет конкретных обвинений в адрес ОКР. Надо дождаться решения 9 декабря. И дальше, если РУСАДА будет согласно с обвинениями, тогда будем обсуждать, как поступать дальше. Если нет, то нужно обращаться в суд.

ОКР является одним из учредителей РУСАДА. Руководствуясь принципом управления, мы решили передать этот вопрос в Наблюдательный совет РУСАДА. И уже члены наблюдательного совета будут принимать решение о том, как поступать дальше. До этого момента любые комментарии — с моей или еще чьей либо стороны — могут оказать лишнее давление. (Мария Маркова)

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