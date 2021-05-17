Станислав Поздняков: «Работа по организации Дома болельщиков в Пекине ведется»

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что рассчитывает организовать работу Дома болельщиков сборной России на зимних Играх-2022 в Пекине.

— В настоящий момент сложно оценить шансы, но работа ведется, — сказал Поздняков журналистам. — Мы рассматриваем разные варианты размещения дома болельщиков сборной России в Пекине, в контакте с китайской стороной. В данный момент сложно перемещаться между странами, но мы нашли коллег в Пекине, они помогают в этом направлении. Для нас это важно, потому что мы считаем, что большое количество болельщиков захотят поехать на Игры, и у них должен быть свой дом. Такую точку притяжения мы готовим и надеемся, что условия позволят нам это организовать. Как вы знаете, в Токио этого не получится сделать.

Напомним, что Олимпийские игры в Японии пройдут без иностранных болельщиков.

(Антон Бабошин)