Станислав Поздняков: «Прежнее руководство ВФЛА вело излишне автономный курс разрешения кризиса»

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что ушедшее в отставку руководство Всероссийской федерации легкой атлетики не прислушалось к рекомендациям рабочей группы ОКР.

— Мы продолжаем работать над полноценным участием в Играх российских легкоатлетов, — отметил Поздняков. — События последних месяцев не просто привели к приостановке процесса восстановления ВФЛА в международной федерации. Новые обвинения, выдвинутые против руководства ВФЛА по «делу Лысенко», заморозили механизм выдачи разрешений на выступление россиян в нейтральном статусе. 25 ноября состоялось заседание рабочей группы ОКР, сформированной для исполнения рекомендаций президента страны. Был сформулирован ряд рекомендаций, направленных в адрес ВФЛА — их исполнение было критичным на тот момент. К сожалению, бывшее руководство федерации не в полной мере прислушалось к нашим предложениям, продолжив излишне автономный курс разрешения кризиса. Ко всеобщему сожалению, это привело лишь к усугублению ситуации. Это вынудило Минспорта принять решительные меры.

Напомним, что до 1 марта государственная аккредитация ВФЛА приостановлена. Ее функции возложены на федерацию современного пятиборья, президиум ушел в отставку. Полномочия по подготовке и проведению отчетно-выборной конференции ВФЛА возложены на расширенный состав рабочей группы ОКР. В нее также вошли представители Минспорта, РУСАДА, комиссии спортсменов ВФЛА. Заседание рабочей группы запланировано на 14 февраля. (Антон Бабошин)