Президент ОКР Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации комитета по соответствию ВАДА по отношению к России. Комитет предложил отстранить россиян от международных турниров на четыре года, за исключением тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу, а также на четырехлетний срок лишить Россию права выступать под флагом своей страны и принимать международные турниры. Кроме того, предполагается запретить официальным представителям России присутствовать на международных соревнованиях. Окончательное решение ВАДА примет на заседании исполкома 9 декабря.

— Предполагаемые санкции, написанные в рекомендациях комитета по соответствию, являются чрезмерными, нелогичными и неадекватными, особенно в части, когда это касается ОКР, — цитирует ТАСС Позднякова. — Ни в одной рекомендации не написано, что ОКР участвовал в каких-либо махинациях и манипуляциях, но тем не менее рекомендации комитета по соответствию затрагивают интересы Олимпийского комитета России в части представителей исполнительного комитета ОКР. В исполнительный комитет ОКР входят достаточно большое количество уважаемых в России специалистов, президентов национальных федераций по видам спорта. И тот факт, что в рекомендациях написано, что эти президенты национальных федераций не могут получить аккредитации на Игры, в отличие от своих коллег, не входящих в исполком ОКР, является крайне противоречивой, нелогичной и неадекватной мерой.