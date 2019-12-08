Станислав Поздняков: «Предполагаемые санкции против ОКР являются нелогичными и неадекватными»

Президент ОКР Станислав Поздняков выступил на Олимпийском саммите в Лозанне с заявлением по поводу ситуации вокруг возможной дисквалификации РУСАДА. Поздняков считает, что проект санкций против России, предложенный комитетом ВАДА по соответствию, ущемляет права ОКР.

— Санкции, которые рекомендовал принять исполкому ВАДА Комитет по соответствию этой организации (CRC), являются нелогичными и неадекватными, опять же ввиду отсутствия обвинений в адрес ОКР, — отметил Поздняков. — Нигде не сказано, что Олимпийский комитет России участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее, рекомендации напрямую ущемляют права ОКР. Это касается, прежде всего, членов исполкома нашей организации, состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России.

Напомню, что в исполком ОКР входят уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта, руководители национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта. И тот факт, что они не смогут получить аккредитацию на Игры-2020 в отличие, скажем, от своих коллег, которые не представлены в исполкоме, на наш взгляд, является крайне нелогичной мерой наказания со стороны ВАДА. (Алексей Рыбалко)