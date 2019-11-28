Станислав Поздняков: «Подготовка к Токио-2020 будет продолжена»

Президент ОКР Станислав Поздняков по итогам Олимпийского собрания отметил, что нет препятствий для формирования команды на Игры в Токио.

— Главным итогом стало решение, что мы продолжаем в штатном режиме готовиться к Токио-2020, — сказал Поздняков. — Национальный олимпийский комитет России является полноправным членом МОК и имеет такие же права, как и все остальные. ОКР не является объектом расследований или претензий, по линии МОК или ВАДА.

ОКР, как полноценный НОК, будет формировать команду в соответствии с олимпийской хартией. Ведь Олимпийские игры — это соревнования не среди стран, а среди спортсменов, которых направляет НОК. Таким образом, не существует никаких препятствий для формирования команды и ее участия в Олимпиаде. (Мария Маркова)