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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Станислав Поздняков открыл расширенное совещание Комиссии спортсменов ОКР

11:38
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В Олимпийском комитете России открылось расширенное совещание Комиссии спортсменов ОКР с представителями спортивных федераций по вопросам подготовки к Токио-2002 и Пекину-2022.

— Мы впервые в истории Олимпийского комитета проводим общую встречу людей, объединенных общей задачей, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков. — Важно, чтобы мы вели диалог. Спортсмен — самая важная часть олимпийского движения. Но часто получается так, что об этом вспоминают только, когда чествуют после крупных побед. Тогда их носят на руках, поздравляют. Но это лишь один миг. Я сам прожил большую часть жизни в спорте и понимаю, что жизнь спортсмена более многогранная. Она строится из большого количества ограничений, трудностей, сложностей, преодолений. Наша совместная задача — создание мостика, обмен опытом. Мы поговорим о практических вещах — о тонкостях, прописанных в Олимпийской хартии, о нововведениях и нюансах антидопиногового обеспечения (Мария Маркова)

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