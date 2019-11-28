Станислав Поздняков: «ОКР сделает все, чтобы Россия выступила под своим флагом на Олимпиаде»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация сделает все возможное для участия в Олимпиаде-2020 с флагом.

— Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наша команда была в Токио под российским флагом, — цитирует Позднякова РИА «Новости». — И мы видим к тому объективные предпосылки.

Международный олимпийский комитет выпустил пресс-релиз по ситуации с возможными санкциями в отношении России, в котором еще раз подчеркнул, что спортивное движение, Олимпийский комитет России и его члены — вне каких-либо подозрений. Это означает, что нет объективных препятствий для общероссийских спортивных федераций (за исключением ВФЛА) и подавляющего большинства спортсменов и специалистов для полноценного участия в Олимпиаде.

Одной из приоритетных задач ОКР является формирование устойчивой антидопинговой культуры у молодых спортсменов и развитие комплексных образовательных проектов. Для более эффективной работы в этом направлении в ОКР было создано новое подразделение — Сектор по обеспечению чистоты спорта. Силами его сотрудников, а также представителей РУСАДА были организованы антидопинговые семинары для спортсменов, принимавших участие в I Всемирных пляжных играх. Ранее об особенностях прохождения допинг-контроля, своих правах и обязанностях при общении со специалистами (допинг-офицерами) ВАДА узнали участники II Европейских игр и Фестивалей в Баку и Сараево.