Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что на Олимпиаде-2020 не будет проблем с посещаемостью. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио. Во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане на трибунах было много свободных мест.

- Та инфраструктура, которая была подготовлена к Играм в Пхенчхане, вероятно, не в полной мере привлекла внимание местной публики, - цитирует "РИА Новости" Позднякова. - Зрителей порой действительно было маловато. Хорошо помню, что даже на финале хоккейного олимпийского турнира оставались свободные места, что в принципе очень странно. Что касается Токио, то там иная культура, если сравнивать с той же Кореей. Я думаю, что с заполняемостью трибун и продажей билетов где-где, а в столице Японии проблем не возникнет. Там, скорее, появится противоположная проблема - билетов не будет хватать.