Станислав Поздняков: «Информационный фон никак не влияет на подготовку к Олимпийским играм»

Глава ОКР Станислав Поздняков? после заседания исполкома организации рассказал о том, как российские спортсмены готовятся к Олимпиаде-2020, и отметил, что успешное выступление на юношеских Играх в Швейцарии показало перспективы российского спорта.

— Мы обсудили с нашими партнерами и национальными федерациями целый ряд вопросов, связанных с подготовкой олимпийской команды России к Играм, — сообщил журналистам Поздняков. — Обсудили, какие есть сложности, в чем еще можно прибавить. Но повторюсь, работа ведется в штатном режиме, несмотря на определенный информационный фон. Он никак не влияет на график подготовительных мероприятий. Также мы поговорили о выступлении на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, где сборная России убедительно выиграла общекомандный зачет. Наши спортсмены выступили без каких-либо ограничений, под флагом России, и на медальных церемониях гимн нашей страны звучал чаще всех остальных. Это значит, что у нас есть хороший резерв, который нужно использовать в будущем. (Антон Бабошин)