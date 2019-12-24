Станислав Поздняков: «CAS может вынести решение прямо перед Токио-2020 или даже позже»

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о сроках, в которые CAS может огласить вердикт. Исполком организации поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства. После получения соответствующего решения российского агентства ВАДА обратится в спортивный арбитражный суд.

— В существующих регламентах не прописаны сроки, в которые ВАДА должно обратиться в CAS, — подчеркнул Поздняков. — Если исходить из практики, это произойдет в течение одной-двух недель, не более. Что касается решения дела до начала Олимпийских игр в Токио, то это вопрос сложный, и нам на него должны ответить юристы, которые будут заниматься делом. Существуют предпосылки, что эта история может закончиться в прямой близости от старта Игр либо даже позже. С того момента, как будут отобраны арбитры, а это длительный процесс, до вынесения решения пройдет примерно три месяца.

— На чем будет строиться линия защиты ОКР?

— Позицию наших юристов я пока озвучить не готов. Тем не менее, непосредственные интересы олимпийского движения в России вступают в противоречие с основными документами — Кодексом ВАДА о соответствии и Олимпийской хартией. Но арбитраж для того и нужен, чтобы разрешать все противоречия. (Антон Бабошин)