Стало известно, во сколько обойдется Японии перенос Олимпиады

22 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о паузе в четыре недели для того, чтобы решить вопрос о проведении летней Олимпиады в Токио в намеченные сроки. Многие страны выступают за перенос cоревновний на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

По мнению экспертов, перенос обойдется Японии в 5,4 миллиарда евро, сообщает Kronen Zeitung. Отмена Олимпиады грозит стране потерей 38,2 миллиарда долларов, считает экономист университета Кансай Кацухиро Миямото. В данный момент МОК не рассматривает этот вариант.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 293 человека. Умерших — 16 572, выздоровевших — 101 344. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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