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Стало известно, сколько Россия потратила на подготовку к Олимпиаде в Токио

15:02

Министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта сообщил, что государство за четыре года потратило около 20 миллиардов рублей на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

«Организована эффективная работа федеральных и региональных центров. Общий объем госфинансирования с 2017 по 2021 год составил порядка 20 миллиардов рублей», — цитирует ТАСС Матыцина.

Министр спорта отметил, что российские спортсмены выступили в Токио успешно.

«Наши спортсмены подтвердили свой высокий уровень», — заметил он.

На состоявшейся в августе Олимпиаде российская сборная заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12354759

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Роман Шишов все материалы автора

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