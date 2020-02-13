Стало известно расписание волейбольного турнира Олимпиады-2020

Сайт Международной федерации волейбола опубликовал расписание олимпийского турнира-2020. В частности, стало известен календарь игр сборной России.

Олимпиада-2020

Волейбол

Расписание матчей сборной России

Мужчины

25 июля

Россия — Аргентина

27 июля

США — Россия

29 июля

Бразилия — Россия

31 июля

Россия — Франция

2 августа

Россия — Тунис

Женщины

26 июля

Россия — Италия

28 июля

Россия — Аргентина

30 июля

Китай — Россия

1 августа

США — Россия

3 августа

Россия — Турция

Финал и матч за третье место мужского турнира пройдут 8 августа, женского — 9 августа. Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.