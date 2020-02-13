Стало известно расписание волейбольного турнира Олимпиады-2020
18:36
Сайт Международной федерации волейбола опубликовал расписание олимпийского турнира-2020. В частности, стало известен календарь игр сборной России.
Олимпиада-2020
Волейбол
Расписание матчей сборной России
Мужчины
25 июля
Россия — Аргентина
27 июля
США — Россия
29 июля
Бразилия — Россия
31 июля
Россия — Франция
2 августа
Россия — Тунис
Женщины
26 июля
Россия — Италия
28 июля
Россия — Аргентина
30 июля
Китай — Россия
1 августа
США — Россия
3 августа
Россия — Турция
Финал и матч за третье место мужского турнира пройдут 8 августа, женского — 9 августа. Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.
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